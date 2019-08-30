Випуск новин за 16:00: Пожежа на хімічному підприємстві. Вибух поліцейського авто
У випуску новин за 30 серпня станом на 16:00 – Масштабна пожежа на Львівщині. У ці хвилини в селі Чишки полум'я охопило один з місцевих хімічних підприємств. Унаслідок пожежі постраждав один із співробітник підприємства. На Дніпропетровщині підірвали авто начальника відділення поліції. Сталося це сьогодні зранку в місті Першотравенську.
Також у випуску:
У Дрогобичі усім містом прощаються зі шістьома загиблими під завалами багатоповерхівки.
Ніякого обміну полоненими, про який говорили ще з ночі, не відбулося.
Зеленський не зустрінеться з Трампом, бо президент США скасував візит до Варшави, де в останній день серпня і перший вересня мають вшановувати жертв Другої світової.
Джерело: 24 канал
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