Выпуск новостей за 16:00: Пожар в Затоке. повышение пенсий
В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 16:00 – крупный пожар в курортной Затоке Одесской области. Там ночью дотла сгорели две базы отдыха – "Черемшина" и "Надзбручье". С первого марта пенсии впервые начнут индексировать автоматически. Об этом заявил Петр Порошенко во время совещания в Пенсионном фонде Украины.
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Источник: 24 канал
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