Выпуск новостей за 16:00: Пожар в Затоке. повышение пенсий

В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 16:00 – крупный пожар в курортной Затоке Одесской области. Там ночью дотла сгорели две базы отдыха – "Черемшина" и "Надзбручье". С первого марта пенсии впервые начнут индексировать автоматически. Об этом заявил Петр Порошенко во время совещания в Пенсионном фонде Украины.

Также в выпуске: В Житомире задержали мужчину, которого подозревают в двойном убийстве. В Лос-Анджелесе состоялось ежегодное награждение самой престижной кинопремией мира Оскар. Победительница Национального отбора на Евровидение певица Maruv откажется от гастролей в России.