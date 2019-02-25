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      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      Выпуск новостей за 16:00: Пожар в Затоке. повышение пенсий

      Выпуск новостей 126 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 16:00 – крупный пожар в курортной Затоке Одесской области. Там ночью дотла сгорели две базы отдыха – "Черемшина" и "Надзбручье". С первого марта пенсии впервые начнут индексировать автоматически. Об этом заявил Петр Порошенко во время совещания в Пенсионном фонде Украины.

      Также в выпуске:

      В Житомире задержали мужчину, которого подозревают в двойном убийстве.

      В Лос-Анджелесе состоялось ежегодное награждение самой престижной кинопремией мира Оскар.

      Победительница Национального отбора на Евровидение певица Maruv откажется от гастролей в России.

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      Теги: Новости Украины Пенсионная реформа Пенсіонери Пожар Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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