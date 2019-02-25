Випуск новин за 16:00: Пожежа у Затоці. Підвищення пенсій

У випуску новин за 25 лютого станом на 16:00 – велика пожежа в курортній Затоці на Одещині. Там уночі дотла згоріли дві бази відпочинку – "Черемшина" та "Надзбруччя". З першого березня пенсії вперше почнуть індексувати автоматично. Про це заявив Петро Порошенко під час наради у Пенсійному фонді України.

Також у випуску: У Житомирі затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві. У Лос-Анджелесі відбулося щорічне нагородження найпрестижнішою кінопремією світу Оскар. Переможниця Національного відбору на Євробачення співачка Maruv відмовиться від гастролей до Росії.