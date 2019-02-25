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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Випуск новин за 16:00: Пожежа у Затоці. Підвищення пенсій

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 лютого станом на 16:00 – велика пожежа в курортній Затоці на Одещині. Там уночі дотла згоріли дві бази відпочинку – "Черемшина" та "Надзбруччя". З першого березня пенсії вперше почнуть індексувати автоматично. Про це заявив Петро Порошенко під час наради у Пенсійному фонді України.

      Також у випуску:

      У Житомирі затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві.

      У Лос-Анджелесі відбулося щорічне нагородження найпрестижнішою кінопремією світу Оскар.

      Переможниця Національного відбору на Євробачення співачка Maruv відмовиться від гастролей до Росії.

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      Теги: Новини України Пенсійна реформа Пенсіонери Випуск новин Пожежа
      Джерело: 24 канал
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