Випуск новин за 16:00: Пожежа у Затоці. Підвищення пенсій
У випуску новин за 25 лютого станом на 16:00 – велика пожежа в курортній Затоці на Одещині. Там уночі дотла згоріли дві бази відпочинку – "Черемшина" та "Надзбруччя". З першого березня пенсії вперше почнуть індексувати автоматично. Про це заявив Петро Порошенко під час наради у Пенсійному фонді України.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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