Выпуск новостей за 16:00: Предложение Кличко парламенту. Отравление детей в школьной столовой
В выпуске новостей 19 сентября по состоянию на 16:00 – мэр Киева и председатель Киевской ОГА Виталий Кличко просит парламент распустить Киевсовет. Об этом он заявил во время сегодняшнего выступления перед депутатами Киевского городского Совета. В Одессе восемь детей еще остаются на больничных койках. Им внезапно стало плохо после посещения школьной столовой.
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Источник: 24 канал
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