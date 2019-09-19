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      Выпуск новостей за 16:00: Предложение Кличко парламенту. Отравление детей в школьной столовой

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей 19 сентября по состоянию на 16:00 – мэр Киева и председатель Киевской ОГА Виталий Кличко просит парламент распустить Киевсовет. Об этом он заявил во время сегодняшнего выступления перед депутатами Киевского городского Совета. В Одессе восемь детей еще остаются на больничных койках. Им внезапно стало плохо после посещения школьной столовой.

      Также в выпуске:

      Суд изменил меру пресечения Александру Ефремову с домашнего ареста на личное обязательство.

      Трехсторонние газовые переговоры стартуют в Брюсселе.

      Во Львов вернулся освобожденный из плена моряк.

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      Теги: Виталий Кличко Дети и несовершеннолетние Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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