Випуск новин за 16:00: Пропозиція Кличка парламенту. Отруєння дітей в шкільній їдальні

У випуску новин за 19 вересня станом на 16:00 – мер Києва та голова Київської ОДА Віталій Кличко просить парламент розпустити Київраду. Про це він заявив під час сьогоднішнього виступу перед депутатами Київської міської Ради. В Одесі восьмеро дітей ще залишаються на лікарняних ліжках. Їм раптово стало зле після відвідин шкільної їдальні.

Також у випуску: Суд змінив запобіжний захід Олександру Єфремову з домашнього арешту на особисте зобов'язання. Тристоронні газові перемовини стартують у Брюсселі. До Львова повернувся звільнений з полону моряк.

Джерело: 24 канал