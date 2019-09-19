16:48
19 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і погані новини для Ізраїлю. Жирік косить під Пиню
      Вєсті Кремля
      22:11, 18 вересня
      Вєсті.UA: Гонтарева проти потойбічних сил Коломойського. Аваков, наркоманія і Добкін
      Вєсті.UA
      21:28, 18 вересня
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, 18 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 16:00: Пропозиція Кличка парламенту. Отруєння дітей в шкільній їдальні

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 вересня станом на 16:00 – мер Києва та голова Київської ОДА Віталій Кличко просить парламент розпустити Київраду. Про це він заявив під час сьогоднішнього виступу перед депутатами Київської міської Ради. В Одесі восьмеро дітей ще залишаються на лікарняних ліжках. Їм раптово стало зле після відвідин шкільної їдальні.

      Також у випуску:

      Суд змінив запобіжний захід Олександру Єфремову з домашнього арешту на особисте зобов'язання.

      Тристоронні газові перемовини стартують у Брюсселі.

      До Львова повернувся звільнений з полону моряк.

      blog_ava
      П'яний батько зґвалтував свою 12-річну доньку
      сьогодні
      7182
      Теги: Випуск новин Віталій Кличко Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Перегони озброєнь: для чого це наддержавам і чи готуватися світові до ядерної війни
      сьогодні , 16:02 Перегони озброєнь: для чого це наддержавам і чи готуватися світові до ядерної війни
      Світлана Попова 286
      Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      сьогодні , 15:00 Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      Блог Медіа 616
      Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді
      сьогодні , 14:30 Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді
      Віталій Шабунін 336
      Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу
      сьогодні , 14:02 Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу
      Яніна Ткачук 1821
      Формула Штайнмайера – российский сценарий выполнения "Минска"
      сьогодні , 12:00 Формула Штайнмайера – российский сценарий выполнения "Минска"
      Павло Казарін 615
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук