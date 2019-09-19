Випуск новин за 16:00: Пропозиція Кличка парламенту. Отруєння дітей в шкільній їдальні
У випуску новин за 19 вересня станом на 16:00 – мер Києва та голова Київської ОДА Віталій Кличко просить парламент розпустити Київраду. Про це він заявив під час сьогоднішнього виступу перед депутатами Київської міської Ради. В Одесі восьмеро дітей ще залишаються на лікарняних ліжках. Їм раптово стало зле після відвідин шкільної їдальні.
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Джерело: 24 канал
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