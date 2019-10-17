Выпуск новостей за 16:00: Представление на Дубневича. Реакция Эрдогана на письмо Трампа
В выпуске новостей за 17 октября по состоянию на 16:00 – генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Дональд Трамп написал письмо турецкому президенту Реджепу Эрдогану, в котором призвал воздержаться от военных действий в Сирии. Турецкий политик выбросил это письмо в мусорник.
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