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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 16:00: Представление на Дубневича. Реакция Эрдогана на письмо Трампа

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 октября по состоянию на 16:00 – генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Дональд Трамп написал письмо турецкому президенту Реджепу Эрдогану, в котором призвал воздержаться от военных действий в Сирии. Турецкий политик выбросил это письмо в мусорник.

      Также в выпуске:

      Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение производства по иску о незаконности договора купли-продажи государством "Приватбанка".

      Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского задержало Национальное антикоррупционное бюро.

      Боевики убили еще одного нашего военного. О потере сослуживца сообщила 36-я отдельная бригада морской пехоты.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Дональд Трамп Реджеп Эрдоган Верховная Рада Руслан Рябошапка Дубневич Ярослав Васильевич
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