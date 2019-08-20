Выпуск новостей за 16:00: Премии военным. Пожары в Турции

В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 16:00 – от одной до двух тысяч гривен – такой будет премия на День Независимости для военных. Соответствующий приказ уже подписал министр обороны Степан Полторак. Огонь поглотил турецкий курортный регион – Измир. Лесные пожары охватили 500 гектаров, на борьбу со стихией власти направили 24 вертолета и полторы тысячи пожарных.

Также в выпуске: В "Слуге народа" заявили, что готовы разделить руководство в некоторых комитетах. Печерский суд Киева заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко. Дуэт ANNA MARIA, который оскандалился во время отбора на Евровидение-2019 представит Украину на "Новой волне" в России.

Источник: 24 канал