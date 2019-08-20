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      Выпуск новостей за 16:00: Премии военным. Пожары в Турции

      Выпуск новостей 54 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 16:00 – от одной до двух тысяч гривен – такой будет премия на День Независимости для военных. Соответствующий приказ уже подписал министр обороны Степан Полторак. Огонь поглотил турецкий курортный регион – Измир. Лесные пожары охватили 500 гектаров, на борьбу со стихией власти направили 24 вертолета и полторы тысячи пожарных.

      Также в выпуске:

      В "Слуге народа" заявили, что готовы разделить руководство в некоторых комитетах.

      Печерский суд Киева заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко.

      Дуэт ANNA MARIA, который оскандалился во время отбора на Евровидение-2019 представит Украину на "Новой волне" в России.

      blog_ava
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      Теги: Пожар День Независимости Деньги Новости Турции Вооруженные силы Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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