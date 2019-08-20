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      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 16:00: Премії військовим. Пожежі в Туреччині

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 серпня станом на 16:00 – від однієї до двох тисяч гривень – такою буде премія на День Незалежності для військових. Відповідний наказ вже підписав міністр оборони Степан Полторак. Вогонь поглинув турецький курортний регіон – Ізмір. Лісові пожежі охопили 500 гектарів, на боротьбу із стихією влада направила 24 гелікоптери та півтори тисячі пожежників.

      Також у випуску:

      У "Слузі народу" заявили, що готові розділити керівництво у деяких комітетах.

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      Теги: Пожежа Випуск новин День Незалежності Збройні сили України Гроші Новини Туреччини
      Джерело: 24 канал
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