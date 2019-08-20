Випуск новин за 16:00: Премії військовим. Пожежі в Туреччині

У випуску новин за 20 серпня станом на 16:00 – від однієї до двох тисяч гривень – такою буде премія на День Незалежності для військових. Відповідний наказ вже підписав міністр оборони Степан Полторак. Вогонь поглинув турецький курортний регіон – Ізмір. Лісові пожежі охопили 500 гектарів, на боротьбу із стихією влада направила 24 гелікоптери та півтори тисячі пожежників.

Також у випуску: У "Слузі народу" заявили, що готові розділити керівництво у деяких комітетах. Печерський суд Києва заочно заарештував екс-міністра доходів і зборів України часів Януковича Олександра Клименка. Дует ANNA MARIA, який оскандалився під час відбору на Євробачення-2019, представить Україну на "Новій хвилі" у Росії.

Джерело: 24 канал