Выпуск новостей за 16:00: Пресс-секретарь Зеленского. Рейтинги партий
В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 16:00 – новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала экс-журналистка Юлия Мендель. Ее избрали на должность среди 4000 кандидатов. По результатам нового соцопроса, на досрочных выборах в ВРУ проходят четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина".
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