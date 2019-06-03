Выпуск новостей за 16:00: Пресс-секретарь Зеленского. Рейтинги партий

В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 16:00 – новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала экс-журналистка Юлия Мендель. Ее избрали на должность среди 4000 кандидатов. По результатам нового соцопроса, на досрочных выборах в ВРУ проходят четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина".

Также в выпуске: Второй президент Украины Леонид Кучма возглавит переговорную группу по урегулированию ситуации на Донбассе. Житель Львовщины в топливном баке своей машины пытался вывезти в Польшу 12 килограммов янтаря. В сети появилось уже второе видео по поводу плана аннексии Буковины Румынией. Этот ролик стал ответом военному прокурору Анатолию Матиосу. Первый заместитель главы СБУ Иван Баканов заявил, что готов возглавить ведомство.

Источник: 24 канал