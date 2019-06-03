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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Выпуск новостей за 16:00: Пресс-секретарь Зеленского. Рейтинги партий

      Выпуск новостей 60 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 16:00 – новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала экс-журналистка Юлия Мендель. Ее избрали на должность среди 4000 кандидатов. По результатам нового соцопроса, на досрочных выборах в ВРУ проходят четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина".

      Также в выпуске:

      Второй президент Украины Леонид Кучма возглавит переговорную группу по урегулированию ситуации на Донбассе.

      Житель Львовщины в топливном баке своей машины пытался вывезти в Польшу 12 килограммов янтаря.

      В сети появилось уже второе видео по поводу плана аннексии Буковины Румынией. Этот ролик стал ответом военному прокурору Анатолию Матиосу.

      Первый заместитель главы СБУ Иван Баканов заявил, что готов возглавить ведомство.

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      Теги: Владимир Зеленский Парламентские выборы 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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