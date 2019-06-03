Випуск новин за 16:00: Прес-секретарка Зеленського. Рейтинги партій

У випуску новин за 3 червня станом на 16:00 – новою прес-секретаркою президента Володимира Зеленського стала екс-журналістка Юлія Мендель. Її обрали на посаду серед 4000 кандидатів. За результатами нового соцопитування, на дострокових виборах до ВРУ проходять чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – за життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".

Також у випуску: Другий президент України Леонід Кучма очолить переговорну групу щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Мешканець Львівщини в паливному баку своєї машини намагався вивезти до Польщі 12 кілограмів бурштину. У мережі з'явилось вже друге відео стосовно плану анексії Буковини Румунією. Цей ролик став відповіддю військовому прокурору Анатолієві Матіосу. Перший заступник голови СБУ Іван Баканов заявив, що готовий очолити відомство.

Джерело: 24 канал