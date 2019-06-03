18:47
3 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, 1 червня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський та Аваков жартують над Саакашвілі. Прощання Ляшка з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      18:42, 1 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 16:00: Прес-секретарка Зеленського. Рейтинги партій

      Випуск новин 66 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 червня станом на 16:00 – новою прес-секретаркою президента Володимира Зеленського стала екс-журналістка Юлія Мендель. Її обрали на посаду серед 4000 кандидатів. За результатами нового соцопитування, на дострокових виборах до ВРУ проходять чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – за життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".

      Також у випуску: 

      Другий президент України Леонід Кучма очолить переговорну групу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

      Мешканець Львівщини в паливному баку своєї машини намагався вивезти до Польщі 12 кілограмів бурштину.

      У мережі з'явилось вже друге відео стосовно плану анексії Буковини Румунією. Цей ролик став відповіддю військовому прокурору Анатолієві Матіосу.

      Перший заступник голови СБУ Іван Баканов заявив, що готовий очолити відомство.

      blog_ava
      Курс долара в Україні: прогноз на тиждень
      сьогодні
      9999
      Теги: Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Від Київського моря до спальних районів Вільнюса: де знімали серіал "Чорнобиль" від HBO
      сьогодні , 18:31 Від Київського моря до спальних районів Вільнюса: де знімали серіал "Чорнобиль" від HBO
      1549
      Як скандал з "мостом Кличка" показав всю суть корумпованої політики в Україні
      сьогодні , 16:30 Як скандал з "мостом Кличка" показав всю суть корумпованої політики в Україні
      Сергій Лещенко 1502
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      сьогодні , 11:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      1044
      Освіта під вогнем: чи може міжнародне право захистити дітей від війни?
      сьогодні , 15:59 Освіта під вогнем: чи може міжнародне право захистити дітей від війни?
      Блог Медіа 106
      Революційний шанс: як подолати корупцію в Україні
      сьогодні , 15:30 Революційний шанс: як подолати корупцію в Україні
      Олександра Дрік 895
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук