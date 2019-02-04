Выпуск новостей за 16:00: Президентские выборы. Задержание россиян в Африке

В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 16:00 – Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от желающих зарегистрироваться кандидатами на президентских выборах, известно, что документы принесли 90 человек. Власти африканской страны Кабо-Верде задержала 11 российских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков.

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