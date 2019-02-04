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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Выпуск новостей за 16:00: Президентские выборы. Задержание россиян в Африке

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 16:00 – Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от желающих зарегистрироваться кандидатами на президентских выборах, известно, что документы принесли 90 человек. Власти африканской страны Кабо-Верде задержала 11 российских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков.

      Также в выпуске:

      В Бердянске без водоснабжения остались десятки тысяч людей, а все из-за нового провала на канализационном коллекторе в 200 метрах от участка, который был уже поврежден.

      По стенам Харьковских музеев льется вода, ведь старые крыши не выдерживают снега.

      Из-за сильных ливней в северо-восточных регионах Австралии эвакуированы несколько тысяч человек.

      Теги: Выборы Президента 2019 Африка Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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