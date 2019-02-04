Випуск новин за 16:00: Президентські вибори. Затримання росіян в Африці

У випуску новин за 4 лютого станом на 16:00 – Центральна виборча комісія України завершила приймати документи від охочих зареєструватися кандидатами на президентських виборах, відомо, що документи принесли 90 осіб. Влада африканської країни Кабо-Верде затримала 11 російських моряків за підозрою у контрабанді наркотиків.

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У Бердянську без водопостачання залишилися десятки тисяч людей, а все через новий провал на каналізаційному колекторі за 200 метрів від ділянки, що була вже пошкодженою.

По стінах Харківських музеїв ллється вода, адже старі дахи не витримують снігу.

Через сильні зливи в північно-східних регіонах Австралії евакуйовано кілька тисяч людей.