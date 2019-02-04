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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Випуск новин за 16:00: Президентські вибори. Затримання росіян в Африці

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 лютого станом на 16:00 – Центральна виборча комісія України завершила приймати документи від охочих зареєструватися кандидатами на президентських виборах, відомо, що документи принесли 90 осіб. Влада африканської країни Кабо-Верде затримала 11 російських моряків за підозрою у контрабанді наркотиків.

      Також у випуску:

      У Бердянську без водопостачання залишилися десятки тисяч людей, а все через новий провал на каналізаційному колекторі за 200 метрів від ділянки, що була вже пошкодженою.

      По стінах Харківських музеїв ллється вода, адже старі дахи не витримують снігу.

      Через сильні зливи в північно-східних регіонах Австралії евакуйовано кілька тисяч людей.

      Теги: Випуск новин Президентські вибори 2019 Африка
      Джерело: 24 канал
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