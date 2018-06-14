Выпуск новостей за 16:00: Принятие резолюции в отношении Сенцова. "Газпром" отказывается платить

В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 16:00 – в Европарламенте приняли резолюцию с требованием немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова. "Газпром" отказывается выплачивать 2,6 миллиарда долларов долга "Нафтогазу" Украины.

Также в выпуске: Украинский и российский омбудсмены обменялись списками заключенных для визита с обеих сторон. На Сумщине правоохранители разоблачили схему вербовки украинцев российскими спецслужбами. Спорткар за 8 миллионов бросили на обочине трассы Харьков-Днепр.