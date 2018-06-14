Выпуск новостей за 16:00: Принятие резолюции в отношении Сенцова. "Газпром" отказывается платить
В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 16:00 – в Европарламенте приняли резолюцию с требованием немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова. "Газпром" отказывается выплачивать 2,6 миллиарда долларов долга "Нафтогазу" Украины.
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Источник: 24 канал
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