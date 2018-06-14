Випуск новин за 16:00: Ухвалення резолюції щодо Сенцова. "Газпром" відмовляється сплачувати борг
У випуску новин за 14 червня станом на 16:00 – у Європарламенті ухвалили резолюцію з вимогою негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова. "Газпром" відмовляється виплачувати 2,6 мільярди доларів боргу "Нафтогазу" України.
Також у випуску:
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Спорткар за 8 мільйонів кинули на узбіччі траси Харків-Дніпро.
Джерело: 24 канал
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