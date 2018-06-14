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Випуск новин за 16:00: Ухвалення резолюції щодо Сенцова. "Газпром" відмовляється сплачувати борг

Випуск новин 12 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 червня станом на 16:00 – у Європарламенті ухвалили резолюцію з вимогою негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова. "Газпром" відмовляється виплачувати 2,6 мільярди доларів боргу "Нафтогазу" України.

Також у випуску:

Український та російський омбудсмени обмінялися списками в'язнів для візиту з обох сторін.

На Сумщині правоохоронці викрили схему вербування українців російськими спецслужбами. 

Спорткар за 8 мільйонів кинули на узбіччі траси Харків-Дніпро.

Теги: Газовий конфлікт Нафтогаз Газпром ПАРЄ Олег Сенцов Україна – Росія Новини політики Випуск новин
Джерело: 24 канал
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