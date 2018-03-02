Выпуск новостей за 16:00: Продолжение ареста Павла Гриба. Смерть отца Сущенко
Выпуск новостей 17:40, 2 марта 76 Читати новину українською
В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 16:00 – российский суд продлил арест украинца Павла Гриба еще на два месяца. В СИЗО Павлу не предоставляют надлежащей медицинской помощи. Отец Романа Сущенко, которого незаконно удерживают в московском СИЗО, скончался на 79-м году жизни.
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Источник: 24 Канал
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