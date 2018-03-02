Випуск новин за 16:00: Продовження арешту Павла Гриба. Смерть батька Сущенка
Випуск новин 17:39, 2 березня 93 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 березня станом на 16:00 – російський суд продовжив арешт українця Павла Гриба ще на два місяці. У СІЗО Павлові не надають належної медичної допомоги. Батько Романа Сущенка, якого незаконно утримують у московському СІЗО, помер на 79-му році життя.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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