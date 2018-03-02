Випуск новин за 16:00: Продовження арешту Павла Гриба. Смерть батька Сущенка

У випуску новин за 2 березня станом на 16:00 – російський суд продовжив арешт українця Павла Гриба ще на два місяці. У СІЗО Павлові не надають належної медичної допомоги. Батько Романа Сущенка, якого незаконно утримують у московському СІЗО, помер на 79-му році життя.

Також у випуску: Звільнені прикордонники прибули до Києва. Прес-конференція Януковича у Москві. В Україну суне новий потужний циклон: яким регіонам слід готуватися. Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв просить зменшити використання газу у вихідні.