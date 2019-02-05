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      Выпуск новостей за 16:00: Производство против Медведчука. Лыжные соревнования священников

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 16:00 – генпрокуратура подозревает Виктора Медведчука в госизмене и сепаратизме. Все из-за того, что он призвал создать "автономный регион Донбасс", а переговоры проводить в формате "Киев – Донецк – Луганск – Москва". Польские священники устроили лыжные гонки в память о понтифике Иоанне Павле II, который был заядлым поклонником лыжного спорта.

      Также в выпуске:

      Суд отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

      В Киеве собрался первый синод Православной церкви Украины.

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      Теги: Новости Польши Виктор Медведчук Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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