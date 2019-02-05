Выпуск новостей за 16:00: Производство против Медведчука. Лыжные соревнования священников
В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 16:00 – генпрокуратура подозревает Виктора Медведчука в госизмене и сепаратизме. Все из-за того, что он призвал создать "автономный регион Донбасс", а переговоры проводить в формате "Киев – Донецк – Луганск – Москва". Польские священники устроили лыжные гонки в память о понтифике Иоанне Павле II, который был заядлым поклонником лыжного спорта.
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Источник: 24 канал
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