Випуск новин за 16:00: Кримінальне провадження щодо Медведчука. Лижні змагання священиків

У випуску новин за 5 лютого станом на 16:00 – генпрокуратура підозрює Віктора Медведчука у державній зраді та сепаратизмі. Все через те, що він закликав створити "автономний регіон Донбас", а перемовини проводити у форматі "Київ – Донецьк – Луганськ – Москва. Польські священики влаштували лижні перегони у пам'ять про понтифіка Івана Павла ІІ, який був завзятим шанувальником лижного спорту.

Також у випуску: Суд відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. У Києві зібрався перший синод Православної церкви України.