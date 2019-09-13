Выпуск новостей за 16:00: Прощание с погибшим бойцом. Обмен пленными

В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 16:00 – в Черкасской области прощались с погибшим 21-летним бойцом 92 отдельной механизированной бригады Юрием Бурдейным. Президент на встрече YES в Киеве сказал, что Украина уже готовит списки для следующего обмена.

Также в выпуске: Здание "Международного инвестиционного банка" посетили правоохранители. Они осуществляли там обыски. Основным владельцем банка является пятый президент Украины Петр Порошенко. Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии. Инициировал смену членов Центризбиркома Президент Украины Владимир Зеленский. Сразу три комиссии обследуют обвалившийся дом в Дрогобыче.

Источник: 24 канал