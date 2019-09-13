Випуск новин за 16:00: Прощання зі загиблим бійцем. Обмін полоненими

У випуску новин за 13 вересня станом на 16:00 – на Черкащині прощалися із загиблим 21-річним бійцем 92 окремої механізованої бригади Юрієм Бурдейним. Президент на зустрічі YES у Києві сказав, що Україна вже готує списки для наступного обміну.

Також у випуску: До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" завітали правоохоронці. Вони здійснювали там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. Ініціював зміну членів Центрвиборчкому Президент України Володимир Зеленський. Одразу три комісії обстежать обвалений будинок у Дрогобичі.

Джерело: 24 канал