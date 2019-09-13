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      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 16:00: Прощання зі загиблим бійцем. Обмін полоненими

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 вересня станом на 16:00 – на Черкащині прощалися із загиблим 21-річним бійцем 92 окремої механізованої бригади Юрієм Бурдейним. Президент на зустрічі YES у Києві сказав, що Україна вже готує списки для наступного обміну.

      Також у випуску:

      До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" завітали правоохоронці. Вони здійснювали там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко.

      Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. Ініціював зміну членів Центрвиборчкому Президент України Володимир Зеленський.

      Одразу три комісії обстежать обвалений будинок у Дрогобичі.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
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