Випуск новин за 16:00: Прощання зі загиблим бійцем. Обмін полоненими
У випуску новин за 13 вересня станом на 16:00 – на Черкащині прощалися із загиблим 21-річним бійцем 92 окремої механізованої бригади Юрієм Бурдейним. Президент на зустрічі YES у Києві сказав, що Україна вже готує списки для наступного обміну.
Також у випуску:
До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" завітали правоохоронці. Вони здійснювали там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко.
Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. Ініціював зміну членів Центрвиборчкому Президент України Володимир Зеленський.
Одразу три комісії обстежать обвалений будинок у Дрогобичі.
Джерело: 24 канал
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