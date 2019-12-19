Выпуск новостей за 16:00: Протест в Киеве. Принятие избирательного кодекса

В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 16:00 – под Радой уже третий день продолжаются протесты против земельной реформы. Одни из организаторов протестов активисты "Национального корпуса" в четверг, 19 декабря, перекрыли центральную часть Киева Крещатик. Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс после того, как его ветировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Также в выпуске: Шестой апелляционный суд не захотел в третью годовщину национализации банка рассматривать вопрос "Приватбанка" и перенес заседание. В США проголосовали за импичмент Дональду Трампу, теперь решение должен утвердить Сенат. В Берлине стартовали переговоры в формате Украина – Россия – ЕС.