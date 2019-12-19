Выпуск новостей за 16:00: Протест в Киеве. Принятие избирательного кодекса
В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 16:00 – под Радой уже третий день продолжаются протесты против земельной реформы. Одни из организаторов протестов активисты "Национального корпуса" в четверг, 19 декабря, перекрыли центральную часть Киева Крещатик. Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс после того, как его ветировал Президент Украины Владимир Зеленский.
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