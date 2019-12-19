Випуск новин за 16:00: Протест у Києві. Ухвалення Виборчого кодексу

У випуску новин за 19 грудня станом на 16:00 – під Радою вже третій день тривають протести проти земельної реформи. Одні з організаторів протестів активісти "Національного корпусу" у четвер, 19 грудня, перекрили центральну частину Києва Хрещатик. Верховна Рада України ухвалила новий Виборчий кодекс після того, як його ветував Президент України Володимир Зеленський.

Також у випуску: Шостий апеляційний суд не захотів у третю річницю націоналізації банку розглядати питання "Приватбанку" і переніс засідання. У США проголосували за імпічмент Дональдові Трампу, тепер рішення має затвердити сенат. У Берліні стартували переговори у форматі Україна-Росія-ЄС.