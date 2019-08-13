Выпуск новостей за 16:00: Путин встретится с Макроном. Бой Усика могут отложить

В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 16:00 – президент России Владимир Путин поедет к французскому лидеру Эммануэлю Макрону, чтобы поговорить о восстановлении нормандского формата и ситуация в Украине. Дебют Александра Усика в супертяжелом весе могут отложить, а то и отменить. А все из-за контракта с новой промоутерской компанией, представители которой могут изменить планы боксера.

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