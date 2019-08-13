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      Выпуск новостей за 16:00: Путин встретится с Макроном. Бой Усика могут отложить

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 16:00 – президент России Владимир Путин поедет к французскому лидеру Эммануэлю Макрону, чтобы поговорить о восстановлении нормандского формата и ситуация в Украине. Дебют Александра Усика в супертяжелом весе могут отложить, а то и отменить. А все из-за контракта с новой промоутерской компанией, представители которой могут изменить планы боксера.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам, подвергшимся политическим преследованиям на родине, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе.

      Пожизненное заключение светит бывшему главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. Кроме коррупции и злоупотребления служебным положением, генеральная прокуратура выдвинула новые обвинения, связанные с недавними беспорядками в его резиденции в Кой-Таше.

      Служба безопасности Львовщины разоблачила агента российских спецслужб, который пять лет подряд выполнял задания для кураторов-врагов на Западе страны.

       

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      Теги: Украина – Россия Эммануэль Макрон Владимир Путин Александр Усик Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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