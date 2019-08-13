Випуск новин за 16:00: Путін зустрінеться з Макроном. Бій Усика можуть відкласти

У випуску новин за 13 серпня станом на 16:00 – президент Росії Володимир Путін поїде до французького лідера Еммануеля Макрона, щоб поговорити про відновлення нормандського формату та ситуація в Україні. Дебют Олександра Усика у надважкій вазі можуть відкласти, а то й скасувати. А все через контракт з новою промоутерською компанією, представники якої можуть змінити плани боксера.

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Володимир Зеленський спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань на батьківщині, та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.

Довічне ув'язнення світись колишньому главі Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву. Окрім корупції та зловживання службовим становищем, генеральна прокуратура висунула й нові звинувачення, пов'язані з нещодавніми заворушеннями у його резиденції в Кой-Таші.

Служба безпеки Львівщини викрила агента російських спецслужб, який п'ять років поспіль виконував завдання для кураторів-ворогів на Заході країни.