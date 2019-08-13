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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 16:00: Путін зустрінеться з Макроном. Бій Усика можуть відкласти

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 серпня станом на 16:00 – президент Росії Володимир Путін поїде до французького лідера Еммануеля Макрона, щоб поговорити про відновлення нормандського формату та ситуація в Україні. Дебют Олександра Усика у надважкій вазі можуть відкласти, а то й скасувати. А все через контракт з новою промоутерською компанією, представники якої можуть змінити плани боксера.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань на батьківщині, та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.

      Довічне ув'язнення світись колишньому главі Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву. Окрім корупції та зловживання службовим становищем, генеральна прокуратура висунула й нові звинувачення, пов'язані з нещодавніми заворушеннями у його резиденції в Кой-Таші.

      Служба безпеки Львівщини викрила агента російських спецслужб, який п'ять років поспіль виконував завдання для кураторів-ворогів на Заході країни.

       

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      Теги: Україна – Росія Олександр Усик Випуск новин Володимир Путін Еммануель Макрон
      Джерело: 24 канал
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