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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ
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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ

      Выпуск новостей за 16:00: Расстрел чиновника. Избиение заместителя Кличко

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 сентября по состоянию на 16:00 – в Запорожской области из автомата расстреляли заместителя председателя территориальной общины. Произошло это утром у входа в поселковый совет. В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевгосадминистрации Владимира Слончака. Такую информацию подтвердили в пресс-службе КГГА.

      Также в выпуске:

      Кабинет Министров уволил главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

      На заправке в Николаеве расстреляли трех человек.

      В Минске сегодня говорят о прекращении огня и выводе российских военных из Донбасса.

      blog_ava
      У Зеленского рассказали, когда начнется завершение войны на Донбассе
      сегодня
      1465
      Теги: Владимир Вятрович Криминал Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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