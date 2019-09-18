Выпуск новостей за 16:00: Расстрел чиновника. Избиение заместителя Кличко
В выпуске новостей за 18 сентября по состоянию на 16:00 – в Запорожской области из автомата расстреляли заместителя председателя территориальной общины. Произошло это утром у входа в поселковый совет. В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевгосадминистрации Владимира Слончака. Такую информацию подтвердили в пресс-службе КГГА.
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Источник: 24 канал
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