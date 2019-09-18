Выпуск новостей за 16:00: Расстрел чиновника. Избиение заместителя Кличко

В выпуске новостей за 18 сентября по состоянию на 16:00 – в Запорожской области из автомата расстреляли заместителя председателя территориальной общины. Произошло это утром у входа в поселковый совет. В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевгосадминистрации Владимира Слончака. Такую информацию подтвердили в пресс-службе КГГА.

Также в выпуске: Кабинет Министров уволил главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. На заправке в Николаеве расстреляли трех человек. В Минске сегодня говорят о прекращении огня и выводе российских военных из Донбасса.

Источник: 24 канал