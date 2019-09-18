Випуск новин за 16:00: Розстріл чиновника. Побиття заступника Кличка

У випуску новин за 18 вересня станом на 16:00 – у Запорізькій області з автомата розстріляли заступника голови територіальної громади. Сталося це зранку біля входу в селищну раду. У Києві невідомі побили заступника голови Київдержадмністрації Володимира Слончака. Таку інформацію підтвердили в пресслужбі КМДА.

Також у випуску: Кабінет Міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. На заправці в Миколаєві розстріляли трьох людей. В Мінську сьогодні говорять про припинення вогню та виведення російських військових із Донбасу.

Джерело: 24 канал