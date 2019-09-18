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      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ
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      Випуск новин за 16:00: Розстріл чиновника. Побиття заступника Кличка

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 вересня станом на 16:00 – у Запорізькій області з автомата розстріляли заступника голови територіальної громади. Сталося це зранку біля входу в селищну раду. У Києві невідомі побили заступника голови Київдержадмністрації Володимира Слончака. Таку інформацію підтвердили в пресслужбі КМДА.

      Також у випуску:

      Кабінет Міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича.

      На заправці в Миколаєві розстріляли трьох людей.

      В Мінську сьогодні говорять про припинення вогню та виведення російських військових із Донбасу.

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      Теги: Володимир В'ятрович Випуск новин Кримінал
      Джерело: 24 канал
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