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      Выпуск новостей за 16:00: Разрешение на открытие рынков. Новый глава Налоговой службы

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 16:00 – Кабмин разрешил работать продовольственным рынкам. Такое решение приняли сегодня на заседании. Впрочем, будут действовать определенные условия. Кабинет министров назначил нового главу Налоговой службы, им стал Алексей Любченко.

      Также в выпуске:

      В Румынии начали создавать венгерскую автономию в Секейском крае. Соответствующий проект закона инициировали депутаты Демократического союза венгров Румынии.

      В Житомирской области пылает лес. Возгорание сухой травы произошло на территории Полесского природного заповедника в Олевском районе.

      Действующую программу международного валютного фонда в Украине могут прекратить из-за давления на НАБУ.

      Офис генпрокурора и СБУ проигнорировали заседание временной следственной комиссии по делу убийства Екатерины Гандзюк. Сослались на то, что им не могут обеспечить безопасность. Ведь заседание проходило на летней террасе одного из заведений.

      Областную больницу Мариуполя закрывают для посещения на три недели. В медучреждении будет работать только отделение нейрохирургии, единственное на юге области. А все из-за вспышки коронавируса, который зафиксировали у медработников больницы.

      Теги: Государственная налоговая служба Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Выпуск новостей
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