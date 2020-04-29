Выпуск новостей за 16:00: Разрешение на открытие рынков. Новый глава Налоговой службы

В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 16:00 – Кабмин разрешил работать продовольственным рынкам. Такое решение приняли сегодня на заседании. Впрочем, будут действовать определенные условия. Кабинет министров назначил нового главу Налоговой службы, им стал Алексей Любченко.

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