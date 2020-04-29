Випуск новин за 16:00: Дозвіл на відкриття ринків. Новий очільник Податкової служби
У випуску новин за 29 квітня станом на 16:00 – Кабмін дозволив працювати продовольчим ринкам. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні. Втім діятимуть певні умови. Кабінет міністрів призначив нового очільника Податкової служби, ним став Олексій Любченко.
Також у випуску:
У Румунії почали створювати угорську автономію у Секейському краї. Відповідний проєкт закону ініціювали депутати Демократичного союзу угорців Румунії.
На Житомирщині знову палає ліс. Займання сухої трави сталось на території Поліського природного заповідника у Олевському районі.
Чинну програму міжнародного валютного фонду в Україні можуть припинити через тиск на НАБУ.
Офіс Генпрокурора та СБУ проігнорували засідання тимчасової слідчої комісії у справі вбивства Катерини Гандзюк. Послались на те, що їм не можуть забезпечити безпеку. Адже засідання відбувалось на літній терасі одного з закладів харчування.
Обласну лікарню Маріуполя зачиняють для відвідування на три тижні. У медзакладі працюватиме лише відділення нейрохірургії, єдине на півдні області. А все через спалах коронавірусу, який зафіксували у медпрацівників лікарні.
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