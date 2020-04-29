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      Випуск новин за 16:00: Дозвіл на відкриття ринків. Новий очільник Податкової служби

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 квітня станом на 16:00 – Кабмін дозволив працювати продовольчим ринкам. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні. Втім діятимуть певні умови. Кабінет міністрів призначив нового очільника Податкової служби, ним став Олексій Любченко.

      Також у випуску:

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      На Житомирщині знову палає ліс. Займання сухої трави сталось на території Поліського природного заповідника у Олевському районі.

      Чинну програму міжнародного валютного фонду в Україні можуть припинити через тиск на НАБУ. 

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      Обласну лікарню Маріуполя зачиняють для відвідування на три тижні. У медзакладі працюватиме лише відділення нейрохірургії, єдине на півдні області. А все через спалах коронавірусу, який зафіксували у медпрацівників лікарні. 

      Теги: Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Державна податкова служба Випуск новин
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