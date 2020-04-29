Випуск новин за 16:00: Дозвіл на відкриття ринків. Новий очільник Податкової служби

У випуску новин за 29 квітня станом на 16:00 – Кабмін дозволив працювати продовольчим ринкам. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні. Втім діятимуть певні умови. Кабінет міністрів призначив нового очільника Податкової служби, ним став Олексій Любченко.

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