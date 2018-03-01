Выпуск новостей за 16:00: Речь Путина. Дело Дыминского
Выпуск новостей 17:01, 1 марта 99 Читати новину українською
В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 16:00 – 45 минут своего двухчасового выступления перед Федеральным собранием Владимир Путин посвятил успехам российского военно-промышленного комплекса. Петра Дыминского, которого подозревают в наезде на пешехода, заочно арестовали.
Также в выпуске:
Бомбардировка Сирии продолжается несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН.
Сутки на фронте прошли без потерь. Однако боевики продолжают обстреливать позиции украинского войска.
"Нафтогаз" получил историческую победу над российским "Газпромом".
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии