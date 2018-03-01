Випуск новин за 16:00: Промова Путіна. Справа Димінського
Випуск новин 16:59, 1 березня 179 Читать новость на русском
У випуску новин за 1 березня станом на 16:00 – 45 хвилин свого двогодинного виступу перед Федеральними зборами Володимир Путін присвятив успіхам російського військово-промислового комплексу. Петра Димінського, якого підозрюють у наїзді на пішохода, заочно арештували.
Також у випуску:
Бомбардування Сирії триває попри резолюцію Ради Безпеки ООН.
Доба на фронті минула без втрат. Проте, бойовики продовжують обстрілювати позиції українського війська.
"Нафтогаз" отримав історичну перемогу над російським "Газпромом".
Джерело: 24 Канал
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