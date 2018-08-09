Выпуск новостей за 16:00: Рейд по СМИ в Беларуси. Землетрясение в Индонезии
В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 16:00 – массовый рейд среди сотрудников СМИ в Беларуси продолжается – задержали главного редактора агентства "БелаПАН" Ирину Лешину. Индонезийский остров Ломбок всколыхнуло очередное землетрясение - магнитудой почти 6 баллов. О жертвах стихии не сообщается, известно лишь о многочисленных разрушениях, сейчас в Индонезии продолжаются поисковые работы.
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Источник: 24 канал
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