Выпуск новостей за 16:00: Рейд по СМИ в Беларуси. Землетрясение в Индонезии

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 16:00 – массовый рейд среди сотрудников СМИ в Беларуси продолжается – задержали главного редактора агентства "БелаПАН" Ирину Лешину. Индонезийский остров Ломбок всколыхнуло очередное землетрясение - магнитудой почти 6 баллов. О жертвах стихии не сообщается, известно лишь о многочисленных разрушениях, сейчас в Индонезии продолжаются поисковые работы.

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