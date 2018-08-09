Випуск новин за 16:00: Рейд на ЗМІ у Білорусі. Землетрус в Індонезії

У випуску новин за 9 серпня станом на 16:00 – масовий рейд на співробітників ЗМІ у Білорусі триває, там затримали головного редактора агентства "БелаПАН" Ірину Лєшину. Індонезійський острів Ломбок сколихнув черговий землетрус – магнітудою майже 6 балів. Про жертв стихії повідомлень наразі немає, відомо лише про численні зруйновані будівлі, зараз в Індонезії тривають пошукові роботи.

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