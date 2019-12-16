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      Выпуск новостей за 16:00: Режим тишины на Донбассе. Отравление в Николаеве

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 16:00 – министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что новый режим прекращения огня на Донбассе объявят 20 или 21 декабря. В Николаеве дальнобойщики отравились в придорожном кафе. Еще трое с тяжелым отравлением попали в больницу.

      Также в выпуске:

      Водителю, который насмерть сбил сына Героя Небесной сотни на Прикарпатье, объявили подозрение, а завтра будут выбирать меру пресечения.

      Пьяного пассажира рейса Минеральные воды – Новосибирск примотали к креслу скотчем.

      В Испании разгорелся новый скандал вокруг украинца Романа Зозули. На этот раз футболиста назвали неонацистом и расистом.

      Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
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      Теги: Война на Донбассе Новости Николаева Выпуск новостей
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