Выпуск новостей за 16:00: Режим тишины на Донбассе. Отравление в Николаеве
В выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 16:00 – министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что новый режим прекращения огня на Донбассе объявят 20 или 21 декабря. В Николаеве дальнобойщики отравились в придорожном кафе. Еще трое с тяжелым отравлением попали в больницу.
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