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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 16:00: Режим тиші на Донбасі. Отруєння у Миколаєві

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 грудня станом на 16:00 – міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що новий режим припинення вогню на Донбасі оголосять 20 або 21 грудня. У Миколаєві далекобійники отруїлись у придорожньому кафе. Ще троє з важким отруєнням потрапили в лікарню.

      Також у випуску:

      Водію, що на смерть збив сина Героя Небесної сотні на Прикарпатті, оголосили підозру, а завтра обиратимуть запобіжний.

      П'яного пасажира рейсу Мінеральні води – Новосибірськ примотали до крісла скотчем.

      В Іспанії розгорівся новий скандал навколо українця Романа Зозулі. Цього разу футболіста назвали неонацистом та расистом.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Новини Миколаєва
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