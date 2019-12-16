Випуск новин за 16:00: Режим тиші на Донбасі. Отруєння у Миколаєві
У випуску новин за 16 грудня станом на 16:00 – міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що новий режим припинення вогню на Донбасі оголосять 20 або 21 грудня. У Миколаєві далекобійники отруїлись у придорожньому кафе. Ще троє з важким отруєнням потрапили в лікарню.
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