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      Выпуск новостей за 16:00: Резолюция относительно Крыма. Наказание за неуплату алиментов

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 16:00 – 38 стран-членов Генассамблеи ОНН подписались под резолюцией относительно Крыма. В документе четко определено, что Крым и Севастополь – это территории, оккупированные Российской Федерацией. На Львовщине к отработке на общественных работах осужден мужчина, который девять лет не платил алименты.

      Также в выпуске:

      На Киевщине из-за гололеда на дорогах произошло более 1500 аварий и ДТП.

      Экс-генерал Алексей Пукач, который убил журналиста Георгия Гонгадзе, хочет обжаловать решение о пожизненном заключении.

      Городской совет в Смеле пытается решить проблему с отоплением.

      Временная следственная комиссия выбрала пять дел в отношении нападений на активистов, которые она будет расследовать в первую очередь.

      Теги: Выпуск новостей Новости Крыма Генассамблея ООН
      Источник: 24 канал
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