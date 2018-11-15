Выпуск новостей за 16:00: Резолюция относительно Крыма. Наказание за неуплату алиментов

В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 16:00 – 38 стран-членов Генассамблеи ОНН подписались под резолюцией относительно Крыма. В документе четко определено, что Крым и Севастополь – это территории, оккупированные Российской Федерацией. На Львовщине к отработке на общественных работах осужден мужчина, который девять лет не платил алименты.

Также в выпуске: На Киевщине из-за гололеда на дорогах произошло более 1500 аварий и ДТП. Экс-генерал Алексей Пукач, который убил журналиста Георгия Гонгадзе, хочет обжаловать решение о пожизненном заключении. Городской совет в Смеле пытается решить проблему с отоплением. Временная следственная комиссия выбрала пять дел в отношении нападений на активистов, которые она будет расследовать в первую очередь.