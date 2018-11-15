Выпуск новостей за 16:00: Резолюция относительно Крыма. Наказание за неуплату алиментов
В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 16:00 – 38 стран-членов Генассамблеи ОНН подписались под резолюцией относительно Крыма. В документе четко определено, что Крым и Севастополь – это территории, оккупированные Российской Федерацией. На Львовщине к отработке на общественных работах осужден мужчина, который девять лет не платил алименты.
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Источник: 24 канал
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