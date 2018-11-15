Випуск новин за 16:00: Резолюція щодо Криму. Покарання за не плату аліментів
У випуску новин за 15 листопада станом на 16:00 – 38 країн-членів Генасамблеї ОНН підписалися під резолюцією щодо Криму. У документі чітко визначено, що Крим та Севастополь – це території, що окуповані Російською Федерацією. На Львівщині до відпрацювання на громадських роботах засуджено чоловіка, який дев'ять років не платив аліменти.
Також у випуску:
На Київщині через ожеледицю на дорогах сталося понад 1500 аварій та ДТП.
Екс-генерал Олексій Пукач, що вбив журналіста Георгія Гонгадзе, хоче оскаржити рішення про довічне ув'язнення.
Міська рада у Смілі намагається розв'язати проблему з опаленням.
Тимчасова слідча комісія обрала п'ять справ щодо нападів на активістів, які вона буде розслідувати першочергово.
Джерело: 24 канал
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