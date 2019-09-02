Выпуск новостей за 16:00: Результаты согласительного совета. Заседания Кабмина будут закрытыми

В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 16:00 – о снятии неприкосновенности сегодня уже говорили на заседании согласительного совета. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять во втором чтении такой законопроект. Кабинет Министров Украины сделал закрытыми заседания правительства для СМИ. Обо всех принятых решениях будут сообщать на брифингах.

Также в выпуске: Генпрокурор Руслан Рябошапка отстранил от должности главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Казино, мораторий на землю и коррупция на таможне – таковы были главные темы во время встречи президента с руководителями Верховной Рады, Кабмина и силовиков. Когда будут местные выборы.

Источник: 24 канал