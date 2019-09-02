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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Выпуск новостей за 16:00: Результаты согласительного совета. Заседания Кабмина будут закрытыми

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 16:00 – о снятии неприкосновенности сегодня уже говорили на заседании согласительного совета. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять во втором чтении такой законопроект. Кабинет Министров Украины сделал закрытыми заседания правительства для СМИ. Обо всех принятых решениях будут сообщать на брифингах.

      Также в выпуске:

      Генпрокурор Руслан Рябошапка отстранил от должности главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

      Казино, мораторий на землю и коррупция на таможне – таковы были главные темы во время встречи президента с руководителями Верховной Рады, Кабмина и силовиков.

      Когда будут местные выборы.

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      Теги: Верховная Рада Кабинет Министров Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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