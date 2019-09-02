Випуск новин за 16:00: Результати погоджувально ради. Засідання Кабміну будуть закритими

У випуску новин за 2 вересня станом на 16:00 – про зняття недоторканності сьогодні вже говорили на засіданні погоджувальної ради. Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує парламенту схвалити в другому читанні такий законопроєкт. Кабінет Міністрів України зробив закритими засідання уряду для ЗМІ. Про усі прийняті рішення повідомлятимуть на брифінгах.

Також у випуску: Генпрокурор Руслан Рябошапка усунув з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Казино, мораторій на землю і корупція на митниці – такими були головні теми під час зустрічі президента з керівниками Верховної Ради, Кабміну і силовиків. Коли будуть місцеві вибори.

Джерело: 24 канал