18:24
2 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Штраф для Путіна. Парнокопитний патріотизм
      Вєсті Кремля
      20:00, 31 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Хамство від Дубінського. Нова витівка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:42, 31 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Випуск новин за 16:00: Результати погоджувально ради. Засідання Кабміну будуть закритими

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 вересня станом на 16:00 – про зняття недоторканності сьогодні вже говорили на засіданні погоджувальної ради. Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує парламенту схвалити в другому читанні такий законопроєкт. Кабінет Міністрів України зробив закритими засідання уряду для ЗМІ. Про усі прийняті рішення повідомлятимуть на брифінгах.

      Також у випуску:

      Генпрокурор Руслан Рябошапка усунув з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

      Казино, мораторій на землю і корупція на митниці – такими були головні теми під час зустрічі президента з керівниками Верховної Ради, Кабміну і силовиків. 

      Коли будуть місцеві вибори.

       
      blog_ava
      Рада знову може працювати до ночі
      сьогодні
      7048
      Теги: Верховна Рада Випуск новин Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Зеленський vs Медведчук: як зупинити вплив кума Путіна на інформпростір України
      сьогодні , 18:00 Зеленський vs Медведчук: як зупинити вплив кума Путіна на інформпростір України
      Інна Жолобович 430
      Хто з депутатів нової Верховної Ради перебуває під слідством: справи, які призупинив Луценко
      сьогодні , 17:30 Хто з депутатів нової Верховної Ради перебуває під слідством: справи, які призупинив Луценко
      Віталій Шабунін 611
      Топ-5 цікавих властивостей пральної машини, що спрощують життя користувачеві
      сьогодні , 17:00 Топ-5 цікавих властивостей пральної машини, що спрощують життя користувачеві
      1337
      Российско-белорусские отношения под вопросом, или Чего Путин долго не простит Лукашенко
      сьогодні , 17:00 Российско-белорусские отношения под вопросом, или Чего Путин долго не простит Лукашенко
      Блог Медіа 2649
      Ціни на квартири у новобудовах Києва у серпні нечувано знизились
      сьогодні , 16:01 Ціни на квартири у новобудовах Києва у серпні нечувано знизились
      1370
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук