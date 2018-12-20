17:59
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 16:00: Санкции против Азарова. Ограничения от "Борисполя"

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 16:00 – суд Евросоюза отменил санкции против Николая Азарова, которые были наложены в 2014 году. Аэропорт "Борисполь" вводит ограничения на посылки из-заграницы.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата.

      Оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей четырех пленных моряков.

      Правозащитник Марк Фейгин посетил Романа Сущенко в колонии.

      Теги: Николай Азаров авиация Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Корпоративи, VIP-канцелярія та елітні авто: як "Укрзалізниця" витрачала гроші у 2018 році
      сегодня , 17:30 Корпоративи, VIP-канцелярія та елітні авто: як "Укрзалізниця" витрачала гроші у 2018 році
      Тетяна Мартинюк 51
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      сегодня , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      сегодня , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      1
      Росія вкрала в України ліцензію за 2,2 мільярди доларів
      сегодня , 17:08 Росія вкрала в України ліцензію за 2,2 мільярди доларів
      Олексій Чибісов 1316
      Прес-конференція Порошенка: топ-відповідей, де президент відверто збрехав
      сегодня , 16:00 Прес-конференція Порошенка: топ-відповідей, де президент відверто збрехав
      Віталій Шабунін 503
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук