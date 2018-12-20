Выпуск новостей за 16:00: Санкции против Азарова. Ограничения от "Борисполя"
В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 16:00 – суд Евросоюза отменил санкции против Николая Азарова, которые были наложены в 2014 году. Аэропорт "Борисполь" вводит ограничения на посылки из-заграницы.
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Источник: 24 канал
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