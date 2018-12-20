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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 16:00: Санкції проти Азарова. Обмеження від "Борисполя"

      Випуск новин 44 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 грудня станом на 16:00 – суд Євросоюзу скасував санкції проти Миколи Азарова, які були накладені у 2014 році. Аеропорт "Бориспіль" вводить обмеження на посилки з-закордону.

      Також у випуску:

      Верховна Рада підтримала законопроект №5309, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

      Окупаційний "суд" Криму лишив під вартою чотирьох полонених моряків.

      Правозахисник Марк Фейгін відвідав Романа Сущенка у колонії.

      Теги: Випуск новин авіація Микола Азаров
      Джерело: 24 канал
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