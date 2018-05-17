Выпуск новостей за 16:00: Санкции против России. Обстрелы в Зайцево
В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 16:00 – Президент США Дональд Трамп поручил правительству подготовить план введения новых санкций против России. На востоке страны в поселке Зайцево пророссийские боевики активно обстреливали здания мирных жителей.
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Источник: 24 Канал
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