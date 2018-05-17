Выпуск новостей за 16:00: Санкции против России. Обстрелы в Зайцево

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 16:00 – Президент США Дональд Трамп поручил правительству подготовить план введения новых санкций против России. На востоке страны в поселке Зайцево пророссийские боевики активно обстреливали здания мирных жителей.

Также в выпуске: В Херсонском городском суде выбирают меру пресечения руководителю информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Под Верховной Радой происходила акция в поддержку избирательной реформы. В Светлодарске под вражеский обстрел попала школа.