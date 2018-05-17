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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 16:00: Санкції проти Росії. Обстріли у Зайцевому

Випуск новин 127 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 травня станом на 16:00 – президент США Дональд Трамп доручив уряду підготувати план введення нових санкцій проти Росії. На Сході країни у селещі Зайцеве проросійські бойовики активно обстрілювали будівлі мирних жителів.

Також у випуску:

У Херсонському міському суді обирають запобіжний захід керівнику інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському.

Під Верховною Радою відбувалась акція на підтримку виборчої реформи.

У Світлодарську під ворожий обстріл потрапила школа.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Операція Об'єднаних сил Санкції Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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