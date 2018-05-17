Випуск новин за 16:00: Санкції проти Росії. Обстріли у Зайцевому
У випуску новин за 17 травня станом на 16:00 – президент США Дональд Трамп доручив уряду підготувати план введення нових санкцій проти Росії. На Сході країни у селещі Зайцеве проросійські бойовики активно обстрілювали будівлі мирних жителів.
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Джерело: 24 Канал
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