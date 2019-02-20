Выпуск новостей за 16:00: Санкции в отношении России. Арест домов Войцеховского
В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 16:00 – в Брюсселе решили продлить действие санкций в отношении России. Ограничения будут касаться конкретного перечня лиц, которым будет запрещено открывать визы и въезжать в Европу. Суд арестовал 14 домов и жилых комплексов в Киеве, которые связывают со скандальным застройщиком Анатолием Войцеховским.
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Источник: 24 канал
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