Выпуск новостей за 16:00: Санкции в отношении России. Арест домов Войцеховского

В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 16:00 – в Брюсселе решили продлить действие санкций в отношении России. Ограничения будут касаться конкретного перечня лиц, которым будет запрещено открывать визы и въезжать в Европу. Суд арестовал 14 домов и жилых комплексов в Киеве, которые связывают со скандальным застройщиком Анатолием Войцеховским.

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