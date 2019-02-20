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      Выпуск новостей за 16:00: Санкции в отношении России. Арест домов Войцеховского

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 16:00 – в Брюсселе решили продлить действие санкций в отношении России. Ограничения будут касаться конкретного перечня лиц, которым будет запрещено открывать визы и въезжать в Европу. Суд арестовал 14 домов и жилых комплексов в Киеве, которые связывают со скандальным застройщиком Анатолием Войцеховским.

      Также в выпуске:

      На Институтской почтили память героев Небесной Сотни и провели молебен по погибшим.

      В Черное море вошел американский эсминец "Дональд Кук".

      В Министерстве социальной политики хотят запретить компаниям нанимать физических лиц-предпринимателей.

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      Теги: Санкции Арест Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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