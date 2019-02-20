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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      Випуск новин за 16:00: Санкції щодо Росії. Арешт будинків Войцеховського

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 лютого станом на 16:00 – у Брюсселі вирішили продовжити дію санкцій щодо Росії. Обмеження стосуватимуться конкретного переліку осіб, яким буде заборонено відкривати візи та в'їжджати до Європи. Суд арештував 14 будинків та житлових комплексів у Києві, які пов'язують зі скандальним забудовником Анатолієм Войцеховським.

      Також у випуску:

      На Інститутській вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та провели молебень за полеглими.

      У Чорне море увійшов американський есмінець "Дональд Кук".

      У Міністерстві соціальної політики хочуть заборонити компаніям наймати фізичних осіб-підприємців.

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      Теги: Санкції Арешт Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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