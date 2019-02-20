Випуск новин за 16:00: Санкції щодо Росії. Арешт будинків Войцеховського

У випуску новин за 20 лютого станом на 16:00 – у Брюсселі вирішили продовжити дію санкцій щодо Росії. Обмеження стосуватимуться конкретного переліку осіб, яким буде заборонено відкривати візи та в'їжджати до Європи. Суд арештував 14 будинків та житлових комплексів у Києві, які пов'язують зі скандальним забудовником Анатолієм Войцеховським.

Також у випуску: На Інститутській вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та провели молебень за полеглими. У Чорне море увійшов американський есмінець "Дональд Кук". У Міністерстві соціальної політики хочуть заборонити компаніям наймати фізичних осіб-підприємців.