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      Выпуск новостей за 16:00: СБУ разоблачила российского шпиона. Американец пересек Антарктиду

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 16:00 – СБУ разоблачила агентурную сеть российской военной разведки на Николаевщине и задержала ее руководителя. Им оказался 57-летний капитан Вооруженных сил Украины в запасе. Американский спортсмен Колин О'Бреди стал первым в истории, кто самостоятельно пересек Антарктиду. За менее чем два месяца он прошел полторы тысячи километров.

      Также в выпуске:

      В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий.

      За полгода проведения ООС украинские защитники освободили четыре населенных пункта.

      Украинским военнопленным морякам отправили письма от родных.

      В Индонезии геологи ждут нового извержения вулкана Анак Кракатау.

      Теги: Путешествия Выпуск новостей Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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