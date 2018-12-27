Выпуск новостей за 16:00: СБУ разоблачила российского шпиона. Американец пересек Антарктиду

В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 16:00 – СБУ разоблачила агентурную сеть российской военной разведки на Николаевщине и задержала ее руководителя. Им оказался 57-летний капитан Вооруженных сил Украины в запасе. Американский спортсмен Колин О'Бреди стал первым в истории, кто самостоятельно пересек Антарктиду. За менее чем два месяца он прошел полторы тысячи километров.

Также в выпуске: В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий. За полгода проведения ООС украинские защитники освободили четыре населенных пункта. Украинским военнопленным морякам отправили письма от родных. В Индонезии геологи ждут нового извержения вулкана Анак Кракатау.