Выпуск новостей за 16:00: СБУ разоблачила российского шпиона. Американец пересек Антарктиду
В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 16:00 – СБУ разоблачила агентурную сеть российской военной разведки на Николаевщине и задержала ее руководителя. Им оказался 57-летний капитан Вооруженных сил Украины в запасе. Американский спортсмен Колин О'Бреди стал первым в истории, кто самостоятельно пересек Антарктиду. За менее чем два месяца он прошел полторы тысячи километров.
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Источник: 24 канал
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