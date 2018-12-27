Випуск новин за 16:00: СБУ викрила російського шпигуна. Американець перетнув Антарктиду
У випуску новин за 27 грудня станом на 16:00 – СБУ викрила агентурну мережу російської військової розвідки на Миколаївщині та затримала її керівника. Ним виявився 57-річний капітан Збройних сил України в запасі. Американський спортсмен Колін О'Бреді став першим в історії, хто самотужки перетнув Антарктиду. За менш, ніж два місяці він пройшов півтори тисячі кілометрів.
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Джерело: 24 канал
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