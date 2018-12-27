Випуск новин за 16:00: СБУ викрила російського шпигуна. Американець перетнув Антарктиду

У випуску новин за 27 грудня станом на 16:00 – СБУ викрила агентурну мережу російської військової розвідки на Миколаївщині та затримала її керівника. Ним виявився 57-річний капітан Збройних сил України в запасі. Американський спортсмен Колін О'Бреді став першим в історії, хто самотужки перетнув Антарктиду. За менш, ніж два місяці він пройшов півтори тисячі кілометрів.

Також у випуску: У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов. За півроку проведення ООС українські захисники звільнили чотири населених пункти. Українським військовополоненим морякам відправили листи від рідних. В Індонезії геологи чекають на нове виверження вулкану Анак Кракатау.