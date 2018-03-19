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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Выпуск новостей за 16:00: Школьные внедрения Минобразования. Миссия ООН

Выпуск новостей 53 Читати новину українською

В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 16:00 – в Министерстве образования предлагают нововведения: детей в школу будут зачислять по месту регистрации. Мониторинговая миссия ООН по правам человека обнародовала данные гибели военных на Донбассе: с начала конфликта погибло более 3 тысяч мирных жителей.

Также в выпуске:

Предполагаемые результаты российских выборов.

В Черновцах горит Калиновский рынок.

Житель Коростеня изготовил железнодорожную станцию из спичек.

Теги: Выборы в России 2018 Война на Донбассе Выпуск новостей Новости Житомира Министерство образования и науки Украины Новости Черновцов ООН
Источник: 24 Канал
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