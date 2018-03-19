Випуск новин за 16:00: Шкільні впровадження Міносвіти. Місія ООН

У випуску новин за 19 березня станом на 16:00 – у Міністерстві освіти пропонують нововведення, дітей у школу зараховуватимуть за місцем реєстрації. Моніторингова місія ООН з прав людини оприлюднила дані загибелі військових на Донбасі: з початку конфлікту загинуло більше 3 тисяч мирних жителів.

Також у випуску: Передбачувані результати російських виборів. У Чернівцях горить Калинівський ринок. Житель Коростеня виготовив залізничну станцію із сірників.