Випуск новин за 16:00: Шкільні впровадження Міносвіти. Місія ООН
У випуску новин за 19 березня станом на 16:00 – у Міністерстві освіти пропонують нововведення, дітей у школу зараховуватимуть за місцем реєстрації. Моніторингова місія ООН з прав людини оприлюднила дані загибелі військових на Донбасі: з початку конфлікту загинуло більше 3 тисяч мирних жителів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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