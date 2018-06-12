Выпуск новостей за 16:00: Штормовое предупреждение в Украине. Заявление Лаврова

В выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 16:00 – по всей Украине, кроме южных областей, объявили штормовое предупреждение. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Украина и Россия совместно будут планировать освобождение удерживаемых лиц.

Также в выпуске: Украина передала в международный суд ООН доказательства, которые свидетельствуют, что Россия финансирует международный терроризм. В Сингапуре состоялась историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына. Ситуация на фронте.