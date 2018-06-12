Выпуск новостей за 16:00: Штормовое предупреждение в Украине. Заявление Лаврова
В выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 16:00 – по всей Украине, кроме южных областей, объявили штормовое предупреждение. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Украина и Россия совместно будут планировать освобождение удерживаемых лиц.
Также в выпуске:
Украина передала в международный суд ООН доказательства, которые свидетельствуют, что Россия финансирует международный терроризм.
В Сингапуре состоялась историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына.
Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
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