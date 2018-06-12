Випуск новин за 16:00: Штормове попередження в Україні. Заява Лаврова

У випуску новин за 12 червня станом на 16:00 – по всій Україні, крім південних областей, оголосили штормове попередження. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Україна та Росія спільно плануватимуть звільнення утримуваних осіб.

Також у випуску: Україна передала до міжнародного суду ООН докази, які свідчать, що Росія фінансує міжнародний тероризм. У Сингапурі відбулась історична зустріч Трампа та Кім Чен Ина. Ситуація на фронті.