Випуск новин за 16:00: Штормове попередження в Україні. Заява Лаврова
У випуску новин за 12 червня станом на 16:00 – по всій Україні, крім південних областей, оголосили штормове попередження. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Україна та Росія спільно плануватимуть звільнення утримуваних осіб.
Також у випуску:
Україна передала до міжнародного суду ООН докази, які свідчать, що Росія фінансує міжнародний тероризм.
У Сингапурі відбулась історична зустріч Трампа та Кім Чен Ина.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
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